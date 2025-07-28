В аэропорту Казани отменен рейс в Москву

Еще 10 самолетов на вылет из столицы Татарстана задержаны

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В аэропорту Казани на вылет задерживаются 10 рейсов. Рейс Казань — Москва был отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Вылет в Астрахань в 8.45 перенесли на 14.50. Рейс в Сочи в 9.40 вылетит в 15.25, а другой рейс в Сочи в 12.00 отправится только в 13.50.

Рейс в Анталью с 11.25 перенесли на 12.00. Самолет в Санкт-Петербург вместо 12.00 отправится в 12.25. В Екатеринбург самолет вместо 9.40 вылетит в 11.50.

Дарья Сайфиева