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В Следком доложат о расследовании дела об избиении малолетних детей матерью в Казани

11:36, 28.07.2025

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому подготовить доклад

В Следком доложат о расследовании дела об избиении малолетних детей матерью в Казани
Фото: Максим Платонов

В центральный аппарат СК России доложат о ходе расследования обстоятельств истязания малолетних детей в Татарстане их матерью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее информация об избиении матерью в Казани пятилетней дочери и двухлетнего сына появилась в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Дарья Сайфиева

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