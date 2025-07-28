В Следком доложат о расследовании дела об избиении малолетних детей матерью в Казани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому подготовить доклад

Фото: Максим Платонов

В центральный аппарат СК России доложат о ходе расследования обстоятельств истязания малолетних детей в Татарстане их матерью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее информация об избиении матерью в Казани пятилетней дочери и двухлетнего сына появилась в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Дарья Сайфиева