В Следком доложат о расследовании дела об избиении малолетних детей матерью в Казани
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому подготовить доклад
В центральный аппарат СК России доложат о ходе расследования обстоятельств истязания малолетних детей в Татарстане их матерью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее информация об избиении матерью в Казани пятилетней дочери и двухлетнего сына появилась в соцсетях.
Возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних).
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».