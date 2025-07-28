В Казани на 21% выросло число постановлений за неоплаченную парковку

За шесть месяцев текущего года за размещение транспорта без оплаты парковочного места составили 116 235 административных постановлений

Фото: Максим Платонов

За шесть месяцев текущего года в Казани за размещение транспорта без оплаты парковочного места составили 116 235 административных постановлений. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил на «деловом понедельнике» начальник Управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров.



Он добавил, что в этом году в Казани количество муниципальных парковок увеличилось на 34,5%. «Такой рост логично повлек за собой и увеличение количества дел», — отметил докладчик.

Наиль Биктагиров напомнил, что штрафы за неоплату парковки для юрлиц в Татарстане повысили до 5 тыс. рублей. Ранее он был равен 2,5 тыс. рублей.

Как говорили ранее депутаты Госсовета республики, в Казани 80% юрлиц, которые не оплачивают парковку, относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Штраф им назначается лишь в 50%-ном размере. «Они оплачивают штраф в размере 1 250 рублей — даже меньше, чем граждане, занимают самые востребованные места в центре города в течение всего дня, лишая возможности припарковаться тех, кому это действительно необходимо», — объяснял председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Галия Гарифуллина