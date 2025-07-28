Защитник «Рубина» Вуячич включил Даку в топ-2 лучших нападающих РПЛ

Черногорский футболист казанской команды считает, что форвард мог бы заиграть в испанском чемпионате

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Рубина» Игор Вуячич назвал Мирлинда Даку одним из двух лучших нападающих Российской премьер-лиги (РПЛ). Черногорский футболист считает, что его партнер делит первенство с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

— Мирлинд — лучший нападающий РПЛ? Да, считаю, что он и Джон Кордоба. Где ему будет легче заиграть, кроме России? Возможно, в Испании, например за «Реал Сосьедад», — сказал Вуячич в микст-зоне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» в рамках 2-го тура РПЛ со счетом 2:2. В составе команды Рашида Рахимова голы забили Велдин Ходжа и Мирлинд Даку. По ходу встречи казанцы проигрывали сопернику с разницей в два мяча.



В прошлом сезоне Даку забил 15 голов в составе «Рубина» в РПЛ, заняв второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Летом албанец вел переговоры по трансферу в «Зенит», но стороны не смогли согласовать зарплату футболиста. В итоге Даку продлил контракт с «Рубином».

Зульфат Шафигуллин