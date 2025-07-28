Количество «умных» светофоров в Казани увеличится до 256 до конца 2025 года

К автоматической системе дорожного движения в Казани будет подключено еще 14 светофоров до конца года

Фото: Мария Зверева

До конца этого года к автоматической системе дорожного движения в Казани будет подключено 14 светофоров, и, таким образом, количество «умных» светофоров в городе увеличится до 256. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

На перекрестке улиц Большой Красной и Толстого оборудована интеллектуальная система обеспечения безопасности, которая оповещает водителей о наличии людей на нерегулируемом пешеходном переходе.



На перекрестке улиц Спартаковской и Ипподромной также оборудована проекция дорожных знаков 2.5 «Движение без остановки запрещено».

В городе было выявлено 68 аварийно опасных участков. Там были установлены проекционные пешеходные переходы, дополнительные дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

За полгода в Казани произошло 534 ДТП. Количество аварий за пять лет снизилось на 28%, а число пострадавших на 25%.

Дарья Сайфиева