Количество «умных» светофоров в Казани увеличится до 256 до конца 2025 года
К автоматической системе дорожного движения в Казани будет подключено еще 14 светофоров до конца года
До конца этого года к автоматической системе дорожного движения в Казани будет подключено 14 светофоров, и, таким образом, количество «умных» светофоров в городе увеличится до 256. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.
На перекрестке улиц Большой Красной и Толстого оборудована интеллектуальная система обеспечения безопасности, которая оповещает водителей о наличии людей на нерегулируемом пешеходном переходе.
На перекрестке улиц Спартаковской и Ипподромной также оборудована проекция дорожных знаков 2.5 «Движение без остановки запрещено».
В городе было выявлено 68 аварийно опасных участков. Там были установлены проекционные пешеходные переходы, дополнительные дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.
За полгода в Казани произошло 534 ДТП. Количество аварий за пять лет снизилось на 28%, а число пострадавших на 25%.
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