Сборная России по баскетболу сыграет с Ираном с участием игроков УНИКСа

Два товарищеских матча с командой Ирана пройдут 28 и 30 июля в Химках

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по баскетболу проведет два товарищеских матча с командой Ирана 28 и 30 июля в Химках. В составе национальной команды выступят игроки казанского УНИКСа — Андрей Лопатин и Михаил Беленицкий.

Матчи пройдут в баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, 27. Начало первой игры запланировано на 19.00, а второй матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Напомним, что Лопатин и Беленицкий продлили свои контракты с казанским клубом.



Анастасия Фартыгина