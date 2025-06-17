Андрей Лопатин заключил новый контракт с УНИКСом еще на два года
Баскетбольный клуб УНИКС объявил о продлении контракта с Андреем Лопатиным. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
26-летний тяжелый форвард и игрок сборной России продолжит выступать за казанскую команду по схеме «1+1».
Лопатин присоединился к УНИКСу летом 2024 года, перейдя из МБА. Игрок является воспитанником ЦСКА.
Также сегодня стало известно, что клуб подписал новый контракт с рулевым казанцев Велимиром Перасовичем по схеме «1+1». 60-летний хорватский специалист тренирует команду с 2021 года.
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