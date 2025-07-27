В Татарстане за сутки пожарные семь раз выезжали на тушение пожаров

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 24 раза

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Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 26 июля, семь раз выезжали на тушение пожаров. Два из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 24 раза выезжали по ложным вызовам: пять раз — на взаимодействие с другими службами и девять раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах зафиксировали одно происшествие.

Анастасия Фартыгина