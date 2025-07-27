В Татарстане за сутки пожарные семь раз выезжали на тушение пожаров
Специалисты также выезжали по ложным вызовам 24 раза
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 26 июля, семь раз выезжали на тушение пожаров. Два из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, пожарные также 24 раза выезжали по ложным вызовам: пять раз — на взаимодействие с другими службами и девять раз — для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах зафиксировали одно происшествие.
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