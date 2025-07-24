В Казани утвердили ограничение движения в центре во время чемпионата по спортивному ориентированию
Соревнования пройдут 9 августа
Во время проведения в Казани чемпионата России по спортивному ориентированию 9 августа будет ограничено движение по некоторым улицам в центре города. Соответствующее постановление опубликовал исполком города.
9 августа с 07.00 до 13.00 будет ограничено движение на следующих участках:
- по ул. Профсоюзная (по направлению от
ул. Чернышевского до Ивановского спуска, приостановление движения);
- по Ивановскому спуску (по направлению от
площади Первого Мая до ул. Профсоюзная, приостановление движения);
- по ул. Зайни Султана (по направлению от
ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри, приостановление двух направлений
движения);
- по ул. Фатыха Карима (по направлению от
ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри, приостановление двух направлений
движения);
- по ул. Малая Красная (по направлению от
ул. Адамюка до площади Султан-Галиева, приостановление двух направлений
движения);
- по ул. Пушкина (по направлению от дома №78 по ул.Пушкина до площади Султан-Галиева, приостановление двух направлений движения).
Ранее сообщалось, что маршруты семи автобусов в Казани временно изменятся в связи с ограничениями движения во время проведения «Казанского триатлона — 2025».
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