В Казани утвердили ограничение движения в центре во время чемпионата по спортивному ориентированию

Соревнования пройдут 9 августа

Фото: Мария Зверева

Во время проведения в Казани чемпионата России по спортивному ориентированию 9 августа будет ограничено движение по некоторым улицам в центре города. Соответствующее постановление опубликовал исполком города.



9 августа с 07.00 до 13.00 будет ограничено движение на следующих участках:

по ул. Профсоюзная (по направлению от

ул. Чернышевского до Ивановского спуска, приостановление движения);

ул. Чернышевского до Ивановского спуска, приостановление движения); по Ивановскому спуску (по направлению от

площади Первого Мая до ул. Профсоюзная, приостановление движения);



площади Первого Мая до ул. Профсоюзная, приостановление движения); по ул. Зайни Султана (по направлению от

ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри, приостановление двух направлений

движения);



ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри, приостановление двух направлений движения); по ул. Фатыха Карима (по направлению от

ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри, приостановление двух направлений

движения);

ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри, приостановление двух направлений движения); по ул. Малая Красная (по направлению от

ул. Адамюка до площади Султан-Галиева, приостановление двух направлений

движения);

ул. Адамюка до площади Султан-Галиева, приостановление двух направлений движения); по ул. Пушкина (по направлению от дома №78 по ул.Пушкина до площади Султан-Галиева, приостановление двух направлений движения).

Ранее сообщалось, что маршруты семи автобусов в Казани временно изменятся в связи с ограничениями движения во время проведения «Казанского триатлона — 2025».



Дарья Сайфиева