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Татарстан экспортировал свыше 30 тысяч тонн зерна за полгода

10:06, 18.07.2025
Татарстан экспортировал свыше 30 тысяч тонн зерна за полгода
Фото: Реальное время

Более 4 тыс. тонн продовольственной пшеницы отгружено 10 июня из Чистопольского района в порт Кавказ для дальнейшего экспорта. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в республике.

За первое полугодие 2025 года под контролем филиала ФГБУ «ЦОК АПК» было экспортировано более 30 тысяч тонн зерна. Доля отгруженной пшеницы за рубеж составила свыше 50% (15,3 тысячи тонн).

Египет стал крупнейшим импортером российской пшеницы в 2024/25 сельскохозяйственном году (июль — июнь), подтвердив свою роль ключевого торгового партнера для российского агросектора.

Рената Валеева

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