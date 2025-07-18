Татарстан экспортировал свыше 30 тысяч тонн зерна за полгода

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Более 4 тыс. тонн продовольственной пшеницы отгружено 10 июня из Чистопольского района в порт Кавказ для дальнейшего экспорта. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в республике.

За первое полугодие 2025 года под контролем филиала ФГБУ «ЦОК АПК» было экспортировано более 30 тысяч тонн зерна. Доля отгруженной пшеницы за рубеж составила свыше 50% (15,3 тысячи тонн).



Египет стал крупнейшим импортером российской пшеницы в 2024/25 сельскохозяйственном году (июль — июнь), подтвердив свою роль ключевого торгового партнера для российского агросектора.

Рената Валеева