Программа «Комплексное развитие сельских территорий» в Татарстане выполнена на 71%

Об этом доложил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Дамир Шайдуллин

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В Татарстане активно реализуются государственные и республиканские программы, направленные на строительство социально-культурных объектов и поддержку жилищного строительства. Об этом доложил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Дамир Шайдуллин.

По словам Шайдуллина, особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, для которых разработана новая республиканская программа «Обустройство земельных участков для многодетных семей». В рамках этой программы ведутся конкурсные процедуры по сетям водоснабжения, заключение госконтрактов планируется до начала августа. Контракты по строительству дорог заключены, и подрядчики уже приступили к работам на площадках. Общее выполнение работ по данной программе составляет 13%.

Также, согласно докладу, выполнение по трем объектам государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» оценивается в 71%.

В 2025 году в Татарстане запланировали выделить более 1 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в сельских районах. Из этой суммы 818 млн рублей поступят из федерального бюджета, а 217 млн добавит республика.

Рената Валеева