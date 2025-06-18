Татарстан выделит более 1 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в селах

В 2025 году в Татарстане запланировали выделить более 1 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в сельских районах. Из этой суммы 818 млн рублей поступят из федерального бюджета, а 217 млн добавит республика, сообщают в пресс-службе Минтранса.

В этом году планируется реализовать проекты на 10 объектах общей протяженностью свыше 50 километров. Работы включают строительство подъездных дорог к предприятиям агропромышленного комплекса в Аксубаевском, Апастовском, Сабинском и Сармановском районах, реконструкцию дорожной сети в поселках Алексеевское и Рыбная Слобода, а также в селе Манзарас.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин сообщил: «В настоящее время по всем объектам заключены контракты, подрядные организации приступили к выполнению строительно-монтажных работ».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан активно участвует в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая направлена на строительство жилья, инженерной инфраструктуры и благоустройство, а также на развитие дорог с твердым покрытием в селах.

С 2011 по 2020 год благодаря этой программе 185 сельских населенных пунктов получили доступ к дорогам с твердым покрытием, а общая протяженность построенных подъездов составила 475,4 километра.

Финансирование за этот период составило 10,7 млрд рублей. С 2020 года программа изменила название и акцентировала внимание на развитии агропромышленного комплекса и сельских агломераций. С 2020 по 2024 год был построен и отремонтирован 21 участок дорог общей протяженностью более 87 километров с финансированием в 2,6 млрд рублей.

Напомним, что Татарстан выделит 79 млрд рублей на ремонт дорог, включая 30 млрд на города.



Анастасия Фартыгина