В Саратовской области 26 июля объявлено днем траура по жертвам взрыва в жилом доме

Власти приняли решение о выплате матпомощи семьям погибших в размере 1 млн рублей

Власти Саратовской области объявили 26 июля днем траура в связи с трагическим взрывом в многоквартирном доме, произошедшем 25 июля на улице Блинова в Саратове. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

В день траура на всей территории области будут приспущены флаги региона и муниципальных образований. Заведениям культуры, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

— Вся область скорбит вместе с семьями умерших. Приношу искренние соболезнования, — написал губернатор Бусаргин.

Помимо объявления дня траура, власти приняли решение о выплате материальной помощи семьям погибших в размере 1 миллиона рублей из резервного фонда правительства Саратовской области.

Трагедия произошла утром 25 июля, когда в подъезде многоэтажного дома №2 на улице Блинова произошел взрыв газа. По предварительным данным, жертвами взрыва стали шесть человек, в том числе ребенок. Спасатели эвакуировали из подъезда пять человек, никто из них не пострадал. По уточненным данным, десять человек получили травмы и получают амбулаторное лечение. В оперативных службах не исключают возможности повторного обрушения частично разрушенного здания.

Рената Валеева