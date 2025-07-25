Трамп намекнул на трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Трамп подчеркнул, что встреча должна была состояться раньше, но, по его словам, она может произойти «через 2-3 месяца».

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

— Это произойдет. Но это должно было произойти еще три месяца назад, — уточнил Трамп, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Трамп подчеркнул, что встреча должна была состояться раньше, но, по его словам, она может произойти «через 2-3 месяца».

Эти комментарии прозвучали на фоне недавних переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле. На встрече обсуждались важные вопросы, включая обмен военнопленными и гуманитарные инициативы. Россия предложила создать три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов.

По словам представителя России Владимира Мединского, решение о следующем раунде переговоров будет принято после выполнения достигнутых договоренностей.

Напомним, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился успешно, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина