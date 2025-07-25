Российская «дочка» Microsoft подала заявление о банкротстве

По информации ГК Softline, банкротство «Майкрософт Рус» не повлияет на работу облачных сервисов и других служб корпорации в России

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве от ООО «Майкрософт Рус», российской «дочки» корпорации Microsoft, пишет ТАСС.

Компания объявила о намерении подать на банкротство еще в конце мая. В списке кредиторов значится «Газпромбанк».

Стоит отметить, что у Microsoft в России есть еще три юридических лица: «Майкрософт Девелопмент Центр Рус», «Майкрософт Мобайл Рус» и «Майкрософт Пейментс Рус».

По информации ГК Softline, банкротство «Майкрософт Рус» не повлияет на работу облачных сервисов и других служб корпорации в России, так как это подразделение занимается только маркетингом.

Анастасия Фартыгина