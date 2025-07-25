Россия запросила заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на Украине

В ходе заседания будет рассмотрена попытка сорвать прямые переговоры между Россией и Украиной, которые проходили в Стамбуле

Фото: Динар Фатыхов

Россия инициировала заседание Совбеза ООН, которое состоится 31 июля, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский уточнил, что Киев пытается скрыть коррупцию в своем правительстве и «спасает шкуру» президента Владимира Зеленского, ставя под угрозу будущее страны.

— Мы подробно обсудим это на запланированном заседании, где сосредоточимся на действиях, которые мешают поиску дипломатического решения конфликта на Украине, — добавил он.

В ходе заседания также будет рассмотрена попытка сорвать прямые переговоры между Россией и Украиной, которые проходили в Стамбуле.

Напомним, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился успешно, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина