В Telegram появилась новая схема мошенничества

Схема выглядит следующим образом: мошенник создает бот, переименовывает его, например, в Telegram Wallet или Support Bot и передает жертве права владельца

Фото: Динар Фатыхов

В Telegram появилась новая схема мошенничества, из-за которой пользователи рискуют навсегда потерять доступ к своим аккаунтам. Мошенники используют безобидные на первый взгляд боты, чтобы обмануть людей и вымогать деньги, пишет «Комсомольская правда».

Схема выглядит следующим образом: мошенник создает бот, переименовывает его, например, в Telegram Wallet или Support Bot и передает жертве права владельца. После этого он требует деньги, угрожая удалить аккаунт, если требования не будут выполнены.

Если жертва отказывается платить, мошенник может запустить волну жалоб на бот, утверждая, что он занимается распространением запрещенного контента. В результате Telegram может удалить аккаунт без возможности восстановления.

Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, объясняет, что мошенники используют уязвимости системы Telegram.

— Система автоматически проверяет названия и контент, и если что-то кажется подозрительным, аккаунт блокируется, — говорит он.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты советуют быть осторожными с ботами. Если вы не уверены в их безопасности, лучше не взаимодействовать с ними. Также рекомендуется иметь второй аккаунт для экспериментов и никогда не переводить деньги мошенникам.

Служба поддержки Telegram не всегда оперативно реагирует на такие проблемы, и восстановить аккаунт может быть очень сложно. Будьте внимательны и не доверяйте незнакомым ботам, чтобы не стать жертвой мошенников.

Анастасия Фартыгина