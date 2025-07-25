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Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 28 июля

17:56, 25.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 28 июля
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 28 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро вырос на 0,01 рубля, доллар — на 0,69 рубля, а юань — на 0,0007 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,55 рубля;
  • евро — 93,35 рубля;
  • юань — 11,07 рубля.
Анастасия Фартыгина

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