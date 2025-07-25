Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 28 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 28 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Евро вырос на 0,01 рубля, доллар — на 0,69 рубля, а юань — на 0,0007 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,55 рубля;
- евро — 93,35 рубля;
- юань — 11,07 рубля.
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