Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северный 6—11 м/с, днем местами с порывами 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов. Днем в республике ожидается от +19 до +24 градусов.
В Казани воздух прогреется до +23 градусов, существенных осадков в городе не ожидается.
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