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Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов

07:00, 26.07.2025

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный 6—11 м/с, днем местами с порывами 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов. Днем в республике ожидается от +19 до +24 градусов.

В Казани воздух прогреется до +23 градусов, существенных осадков в городе не ожидается.

Зульфат Шафигуллин

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