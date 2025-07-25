Минцифры предложило облегчить условия использования карты болельщика

Подготовлены изменения в правительственные акты о работе Fan ID

Минцифры России предложило облегчить условия использования карты болельщика. Ведомство подготовило изменения в соответствующие правительственные акты. Общественные обсуждения по ним завершатся 8 августа.

Изменения предполагают, что при достижении 14 лет, смене паспорта или удалении аккаунта «Госуслуг» не потребуется оформлять новую карту болельщика. Также планируется ввести возможность подачи группового заявления на оформление Fan ID с согласия родителей или опекуна, данное нововведение направлено в том числе на детей из детдомов.

Кроме этого, Минцифры предлагает добавить карту болельщика в профили обоих родителей на «Госуслугах», а также другим представителям по нотариальной доверенности.

Напомним, Fan ID используется для покупки билета и прохода на стадион при посещении футбольных матчей в некоторых турнирах в России.

Зульфат Шафигуллин