ЦБ улучшил среднесрочный прогноз инфляции на 2025 год

Оценка декабрьской инфляции снижена с 7–8% до 6–7%, при этом прогноз динамики ВВП и ключевой ставки остался почти без изменений

Сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 20 до 18%. Такое решение отражает стремление регулятора поддержать экономический рост и сгладить ценовое давление. Это первое существенное снижение ставки с начала года.

В свежем среднесрочном прогнозе инфляции регулятор пересмотрел декабрьскую инфляцию на 2025 год с диапазона 7—8% до 6—7%. Прогноз среднего уровня цен за год также скорректирован вниз — с 9,1—9,8% до 8,6—9,2%. Такие изменения говорят о том, что ценовое давление на потребителей и компании, как ожидается, ослабнет быстрее, чем считали в феврале.

Ожидания по среднегодовой ключевой ставке 2025 года также смягчились: диапазон сдвинут с 19,0—22,1% до 18,8—19,6%. Это означает, что регулятор оставляет пространство для дальнейшего снижения ставок, если инфляция будет продолжать снижаться и экономика не столкнется с неожиданным шоком. Базовый прогноз аналитиков предусматривает снижение ключевой ставки до 16% к концу года.

Прогноз роста экономики на 2025 год остался в пределах 1,0—2,0%. При сохранении таких темпов компаниям и банковской системе важно сохранять доступ к более дешевому финансированию.

В прогнозе платежного баланса регулятор заложил сокращение торгового профицита до $104 млрд и дефицит по текущему счету в размере около $33 млрд. Это отражает колебания мировых цен и замедление спроса на российский экспорт. Впрочем, при росте цен на нефть выше $60 за баррель баланс может восстановить свою положительную динамику.

Артем Гафаров