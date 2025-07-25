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Центробанк: появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда

13:41, 25.07.2025

Темпы роста заработной платы замедляются по сравнению с 2024 годом

Центробанк: появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда
Фото: Арсений Губаев

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста постепенно уменьшается, свидетельствуют данные Центробанка.

Согласно оперативным данным, включая показатели за второй квартал 2025 года, и результатам опросов, наблюдается замедление роста внутреннего спроса при сохранении умеренного роста общей экономической активности.

Одновременно с этим на рынке труда фиксируются признаки ослабления напряженности. Опросы показывают, что доля предприятий, испытывающих нехватку кадров, продолжает сокращаться. Наблюдается также снижение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и перераспределение трудовых ресурсов в другие сектора экономики.

Темпы роста заработной платы замедляются по сравнению с 2024 годом, однако по-прежнему опережают рост производительности труда. Уровень безработицы остается на исторических минимумах.

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых.

Рената Валеева

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