В жилом массиве в Казани произошел пожар в частном секторе

Загорелось две постройки на улице Водников

Фото: Максим Платонов

В жилом массиве Красная Горка в Казани произошел пожар в частном секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Загорелось две постройки на улице Водников в частном секторе. На тушении работают четыре пожарных автоцистерны.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за минувшие сутки семь раз выезжали на тушение пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе.



Дарья Сайфиева