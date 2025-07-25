В жилом массиве в Казани произошел пожар в частном секторе
Загорелось две постройки на улице Водников
В жилом массиве Красная Горка в Казани произошел пожар в частном секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Загорелось две постройки на улице Водников в частном секторе. На тушении работают четыре пожарных автоцистерны.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за минувшие сутки семь раз выезжали на тушение пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе.
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