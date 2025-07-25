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Происшествия

В жилом массиве в Казани произошел пожар в частном секторе

13:35, 25.07.2025

Загорелось две постройки на улице Водников

В жилом массиве в Казани произошел пожар в частном секторе
Фото: Максим Платонов

В жилом массиве Красная Горка в Казани произошел пожар в частном секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Загорелось две постройки на улице Водников в частном секторе. На тушении работают четыре пожарных автоцистерны.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за минувшие сутки семь раз выезжали на тушение пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе.

Дарья Сайфиева

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