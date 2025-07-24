Путин поднял флаг на новом атомном подводном крейсере «Князь Пожарский»
Его сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» в Северодвинске, об этом сообщают в пресс-службе Кремля.
На мероприятии Путин выслушал краткие доклады и дал разрешение на подъем флага. Главу государства сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин, который отвечает за вопросы оборонной промышленности.
В церемонии также участвовали Николай Патрушев, глава Морской коллегии, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев и первый вице-премьер Денис Мантуров.
После разрешения президента моряки подняли флаг под гимн России.
— Товарищи моряки, поздравляю вас с первым поднятием военно-морского флага, — сказал Путин, на что моряки ответили троекратным «Ура!».
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