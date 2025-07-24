Путин поднял флаг на новом атомном подводном крейсере «Князь Пожарский»

Его сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» в Северодвинске, об этом сообщают в пресс-службе Кремля.

На мероприятии Путин выслушал краткие доклады и дал разрешение на подъем флага. Главу государства сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин, который отвечает за вопросы оборонной промышленности.

В церемонии также участвовали Николай Патрушев, глава Морской коллегии, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев и первый вице-премьер Денис Мантуров.

После разрешения президента моряки подняли флаг под гимн России.

— Товарищи моряки, поздравляю вас с первым поднятием военно-морского флага, — сказал Путин, на что моряки ответили троекратным «Ура!».

Анастасия Фартыгина