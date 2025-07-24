Патрушев: для эффективной работы очистных сооружений нужны квалифицированные специалисты

Он подчеркнул, что количество объектов, достигнувших нормативов очистки сточных вод, увеличилось почти в три раза с начала года.

Зампред Правительства Дмитрий Патрушев провел заседание, посвященное проблемам очистных сооружений. В нем участвовали представители различных министерств и главы регионов. Патрушев заявил, что за последние месяцы завершены строительные работы на восьми объектах, а еще семь должны быть достроены в этом году. Он подчеркнул, что количество объектов, достигнувших нормативов очистки сточных вод, увеличилось почти в три раза с начала года.

Вице-премьер также обратил внимание на важность выездного мониторинга в проблемных регионах. Специальная рабочая группа, созданная по его поручению, посетила Ярославскую область, чтобы оценить реализацию мероприятий на семи объектах в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Патрушев уточнил, что такие выездные совещания помогают решать проблемы на месте и выявлять дополнительные вопросы, требующие внимания.

Одной из главных тем заседания стало кадровое обеспечение отрасли. Патрушев подчеркнул: «Обеспеченность квалифицированными специалистами — важное условие эффективного функционирования очистных сооружений. Без этого полноценная эксплуатация невозможна». Он призвал регионы проанализировать ситуацию с кадрами, особенно на проектах, близких к завершению.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также обсуждались механизмы взаимодействия с промышленными предприятиями и необходимость соблюдения нормативов очистки сточных вод. Главам регионов рекомендовано проводить регулярные выезды на проблемные объекты для более эффективного контроля.

Инцидент №55 «Очистные сооружения» был создан в 2024 году для координации работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время рассматривается работа на 145 объектах в 19 регионах.

Напомним, что в Татарстане на оборудование для биоочистных станций потратили 34,5 млн рублей.



Анастасия Фартыгина