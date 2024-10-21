В Татарстане на оборудование для биоочистных станций потратят 34,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на оборудование для биологических очистных станций производительностью 250 м3/сут потратят 34,5 млн рублей. Заказчиком выступает Управление капстроительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий республики.

Согласно документации на сайте госзакупок, оборудование поставят в течение 30 дней с момента подписания договора, вступающего в силу с момента подписания и действующего до 31 декабря 2024 года.

В состав поставки входят:

барабанное сито;

песколовка с шнековым конвейером удаления песка;

шнековый обезвоживатель осадка;

реагентное хозяйство (обезвоживание, дезинвазия, хим.промывка, дефосфотация);

блок глубокой биологической очистки;

воздуходувное оборудование;

насос откачки пермеата;

блок УФ-обеззараживания;

илонакопитель с насосным оборудованием;

емкость — усреднитель;

колодец с мусорозадерживающей корзиной;

шкаф управления;

технологический павильон.

Эти сооружения используются для очистки сточных вод и обеспечения экологической безопасности. Они позволяют удалять механические примеси, проводить химическую обработку, обезвреживать микроорганизмы и обеспечивать глубокую биологическую очистку стоков.



Напомним, Татарстан возглавил ESG-рейтинг регионов Поволжья, заняв второе место в общем зачете среди субъектов России. ESG-рейтинг включает три основных блока: «Экология», «Общество» и «Управление». Конкретно экологический блок оценивался по 60 показателям, включая объем отходов и состояние воздуха.

Дарья Пузикова