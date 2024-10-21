В Татарстане на оборудование для биоочистных станций потратят 34,5 млн рублей
В Татарстане на оборудование для биологических очистных станций производительностью 250 м3/сут потратят 34,5 млн рублей. Заказчиком выступает Управление капстроительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий республики.
Согласно документации на сайте госзакупок, оборудование поставят в течение 30 дней с момента подписания договора, вступающего в силу с момента подписания и действующего до 31 декабря 2024 года.
В состав поставки входят:
- барабанное сито;
- песколовка с шнековым конвейером удаления песка;
- шнековый обезвоживатель осадка;
- реагентное хозяйство (обезвоживание, дезинвазия, хим.промывка, дефосфотация);
- блок глубокой биологической очистки;
- воздуходувное оборудование;
- насос откачки пермеата;
- блок УФ-обеззараживания;
- илонакопитель с насосным оборудованием;
- емкость — усреднитель;
- колодец с мусорозадерживающей корзиной;
- шкаф управления;
- технологический павильон.
Эти сооружения используются для очистки сточных вод и обеспечения экологической безопасности. Они позволяют удалять механические примеси, проводить химическую обработку, обезвреживать микроорганизмы и обеспечивать глубокую биологическую очистку стоков.
Напомним, Татарстан возглавил ESG-рейтинг регионов Поволжья, заняв второе место в общем зачете среди субъектов России. ESG-рейтинг включает три основных блока: «Экология», «Общество» и «Управление». Конкретно экологический блок оценивался по 60 показателям, включая объем отходов и состояние воздуха.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.