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В Татарстане на оборудование для биоочистных станций потратят 34,5 млн рублей

13:12, 21.10.2024
В Татарстане на оборудование для биоочистных станций потратят 34,5 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В Татарстане на оборудование для биологических очистных станций производительностью 250 м3/сут потратят 34,5 млн рублей. Заказчиком выступает Управление капстроительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий республики.

Согласно документации на сайте госзакупок, оборудование поставят в течение 30 дней с момента подписания договора, вступающего в силу с момента подписания и действующего до 31 декабря 2024 года.

В состав поставки входят:

  • барабанное сито;
  • песколовка с шнековым конвейером удаления песка;
  • шнековый обезвоживатель осадка;
  • реагентное хозяйство (обезвоживание, дезинвазия, хим.промывка, дефосфотация);
  • блок глубокой биологической очистки;
  • воздуходувное оборудование;
  • насос откачки пермеата;
  • блок УФ-обеззараживания;
  • илонакопитель с насосным оборудованием;
  • емкость — усреднитель;
  • колодец с мусорозадерживающей корзиной;
  • шкаф управления;
  • технологический павильон.

Эти сооружения используются для очистки сточных вод и обеспечения экологической безопасности. Они позволяют удалять механические примеси, проводить химическую обработку, обезвреживать микроорганизмы и обеспечивать глубокую биологическую очистку стоков.

Напомним, Татарстан возглавил ESG-рейтинг регионов Поволжья, заняв второе место в общем зачете среди субъектов России. ESG-рейтинг включает три основных блока: «Экология», «Общество» и «Управление». Конкретно экологический блок оценивался по 60 показателям, включая объем отходов и состояние воздуха.

    Дарья Пузикова

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