Тренер «Рубина» Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Встреча состоится 27 июля в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об ожиданиях от матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Встреча состоится 27 июля в Казани, начало — в 20.00 по московскому времени.

Рахимов считает, что у «Зенита», как и у любой другой команды, есть уязвимые стороны.

— Мы говорим о качествах игроков, наверное, этих уязвимостей не так много, если они проявят свои лучшие качества. Но то, что любая команда может быть уязвимой — это однозначно. А то, что было в прошлом году, позапрошлом году — это все история, — сказал Рахимов на открытой тренировке команды в Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2023 года «Рубин» лишь раз смог обыграть «Зенит» в шести матчах. В прошлом сезоне команда Рахимова дважды проиграла питерцам в РПЛ с одинаковым счетом 0:4, еще дважды уступила в Кубке России — 0:1 и 0:2.



В 1-м туре нового чемпионата страны «Рубин» обыграл в гостях «Ахмат» (2:0), «Зенит» дома справился с «Ростовом» (2:1).

Зульфат Шафигуллин