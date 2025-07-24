«Заключение медиков не содержит категорических выводов»: почему суд не выпустил экс-главу КирМоса из СИЗО

Судья прекратил производство по ходатайству врио начальника СИЗО

Фото: Динар Фатыхов

Оставил в СИЗО уволенного экс-главу двух районов Казани только что Советский райсуд Казани. Такое решение судья Марат Салихов принял после изучения комиссионного заключения врачей РКБ, которые подтвердили, что один из диагнозов обвиняемого Сергея Миронова включен в обновившийся этим летом по решению правительства РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию подозреваемых и обвиняемых в СИЗО, передает с заседания журналист «Реального времени».

В резолютивной части решения прозвучала информация — производство по ходатайству прекратить. Основанием для такого решения стал тот факт, что в данный момент судьбу Миронова решает другой судья Советского райсуда.

«Заключение медиков не содержит категорических выводов», — указал судья Салихов в своем постановлении. А также отметил — ситуация с принятием параллельного решения по уголовному делу может повлечь нарушение тайны совещательной комнаты, где сейчас находится судья Сухова.

С ходатайством о вольной для обвиняемого в суд обратился врио начальника СИЗО-1 Казани, капитан внутренней службы Айрат Зарипов. Впрочем, на заседание никто из представителей УФСИН по Татарстану не пришел.

Перед началом заседания судья поставил вопрос о переводе процесса в закрытый режим, отметив, что может быть разглашена медицинская тайна. Помощник прокурора района Лилия Суркова оставила вопрос на усмотрение суда. Адвокаты не возражали против присутствия журналистов, отмечая, что ранее диагнозы уже разглашались в открытом процессе. Сам Миронов дал согласие на разглашение сведений о своих заболеваниях.

Напомним, о наличии у Миронова остеонекроза его защитники заявляли еще в день избрания крайней меры пресечения 1 августа 2025 года. Однако лишь с 5 июля вступили в силу поправки в части расширения вышеназванного перечня правительства. После чего адвокаты бывшего муниципального чиновника поставили перед судом вопрос о его немедленном освобождении. Однако на тот момент заключения медиков по Миронову еще не было, и судья Ирина Сухова отклонила ходатайство. После чего довела процесс до прений и в этот понедельник удалилась в совещательную комнату для постановления приговора, озвучив предварительно его дату — 31 июля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что в день последнего заседания из УФСИН в Советский райсуд Казани поступил тот самый результат обследования обвиняемого Миронова комиссией из пяти специалистов Республиканской клинической больницы — и.о. главного врача, завполиклиникой, невролога, травматолога и методиста. Они подтвердили наличие остеонекроза у пациента Миронова. В связи с чем суд и назначил сегодняшнее заседание под председательством другого судьи.

Сам Миронов 21 июля по результатам своего обследования информировал суд со ссылкой на врачей — заболевание прогрессирует, одна нога уже короче другой на 2 см, не рекомендован подъем по лестницам и подъем тяжестей. Вместо второй стадии болезни уже третья, а при четвертой человек не сможет ходить даже на костылях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гособвинитель из дела Миронова Лилия Суркова сегодня категорически возражала, указывая, что именно сейчас в совещательной комнате судья Сухова принимает решение по существу уголовного дела, рассматривая в том числе вопросы по мере пресечения.

— Полагаю, решение по мере пресечения в сегодняшнем заседании может повлечь противоречие с тем, которое будет вынесено судом по существу. Полагаю, решение вопроса по мере пресечения является исключительно прерогативой судьи, в производстве которой находится уголовное дело. Прошу в ходатайстве врио начальника СИЗО отказать и меру пресечения оставить без изменения, — выступила представитель прокуратуры.

Сам Миронов говорить о своем здоровье сегодня не стал, заметив, что все уже сказано.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Его защитники Николай Соколов и Рамиль Ахметгалиев представили суду большое количество медицинских справок 2023—2025 годов от гражданских больниц и медиков ФСИН как подтверждение того, что заболевание прогрессирует. «Если еще год назад врачи СИЗО говорили нам, что пока можно обойтись без операции, то сейчас речь идет о необходимости операции», — сообщил Соколов.

В свою очередь адвокат Ахметгалиев со ссылкой на судебную практику заметил: в данном случае подтвержденный комиссией диагноз из правительственного перечня — «это безусловное основание для изменения меры пресечения»

Он напомнил цитату из последнего заключения: «Ввиду низкой эффективности консервативного лечения, ограничения опорной и двигательной функции нижних конечностей на фоне развития основного заболевания показано оперативное лечение в плановом порядке с постановкой на лист ожидания — тотальное эндопротезирование тазобедренного поэтапно».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прозвучал в суде и клинический диагноз подсудимого и пациента — «Двухсторонний асептический некроз головок бедренных костей 2-3 степени справа, 2 степени слева с переходом в двухсторонний коксартроз 2 стадии. Смешанная контрактура обоих тазобедренных суставов. Укорочение правой нижней конечности до 2,2 см. Нарушение опорной и двигательной способности обеих нижних конечностей. Умеренно выраженный болевой синдром».

Напомним, Сергея Миронова обвиняют по трем эпизодам превышения полномочий с заявленным силовиками ущербом для МУП «ДРЭУ Кировского района» и администрации КирМоса на 2,6 млн рублей — с оплатой сверхурочного труда двух водителей служебной иномарки главы за счет зарплат фиктивно устроенных родственников и знакомых этих водителей. Четвертый эпизод по обвинению в злоупотреблении полномочиями касается проведенной в 2018-м арендатором ООО «Агроторг» перепланировки под магазин «Пятерочка» помещений матери Миронова в доме на Комсомольской, за согласованием которой представитель ООО обратился в КирМос в 2020-м, и Миронов своим распоряжением дал добро.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прениях прокуроры просили для подсудимого 8 лет колонии общего режима, сам Миронов и его адвокаты настаивали на недоказанности обвинений и просили об оправдании. Такую же позицию высказывала представитель потерпевшей администрации КирМоса.

В день завершения прений по уголовному делу Верховный суд РТ решил судьбу активов семьи экс-чиновника, постановив обратить в доход государства 45 объектов недвижимости и взыскать 145 млн рублей (стоимость отчужденных объектов из прокурорского перечня и доход от аренды коммерческих площадей)

Для справки: до 5 июля в РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию подозреваемых и обвиняемых под стражей, включал в себя 86 позиций. Теперь — 144. В него добавили болезни крови у арестантов, врожденные пороки развития и хромосомные нарушения, а также болезнь Паркинсона. Также включили многоплодную беременность и осложнения при вынашивании плода.

Однако для тяжело больных осужденных правительством страны предусмотрен другой документ — перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как уточнил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Рамиль Ахметгалиев, в этом перечне остеонекроз тоже есть — в числе классификаторов тяжелых болезней костно-мышечной системы. Однако комиссионное медицинское освидетельствование на соответствие диагноза именно этому перечню Миронов пока не проходил — оно проводится лишь в отношении уже осужденных.

На данный момент под стражей бывший чиновник провел 11 месяцев и три недели.