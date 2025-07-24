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Экс-тренер сборной России оценил переход Димитриевича в «Зенит»

09:16, 24.07.2025

Сергей Елевич считает северомакедонца классным баскетболистом

Экс-тренер сборной России оценил переход Димитриевича в «Зенит»
Фото: Максим Платонов

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич оценил переход Ненада Димитриевича в «Зенит». Петербургский клуб подписал двухлетний контракт с экс-баскетболистом УНИКСа.

— Это, конечно, интересный переход. Приобретение очень хорошее. Уверен, что Димитриевич, если обойдется без травм, принесет большую пользу «Зениту». Все мы помним, как он в составе УНИКСа в 2024 году становился MVP сезона. Классного игрока взяли в команду, — сказал Елевич «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Димитриевич провел за УНИКС два сезона, в которых стал чемпионом Единой лиги ВТБ и серебряным призером турнира. Северомакедонец был признан лучшим игроком чемпионата, выступая за казанцев.

Прошлый сезон Димитриевич провел за «Милан», итальянский клуб отказался от услуг игрока, досрочно завершив контракт.

Зульфат Шафигуллин

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