Рахимов отказался комментировать слухи о трансферах «Рубина»

Главный тренер казанской команды ждет новичков

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отказался подтвердить переговоры клуба с защитником Мехди Дорвалом из итальянского «Бари». По словам специалиста, без подписанного контракта не правильно давать комментарии по игроку.

— По игрокам много разных разговоров. Я не комментирую и не считаю правильным говорить о любом игроке, пока с ним не будет подписан контракт, — заявил Рахимов на открытой тренировке в Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В итальянских СМИ появилась информация об интересе «Рубина» к алжирскому защитнику «Бари» Мехди Дорвалу. Известный инсайдер Джанлуки ди Марцио сообщил, что казанцы готовы потратить на трансфер 24-летнего футболиста €2,5 млн. Трансфер может состояться в ближайшее время.



В Испании утверждают, что «Рубин» близок к приобретению форварда «Сарагосы» Самеда Баздара за €4 млн.

Зульфат Шафигуллин