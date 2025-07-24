«Рубин» предложил €4 млн испанской «Сарагосе» за трансфер нападающего

Испанские СМИ сообщают об интересе казанского клуба к Самеду Баздару

Нападающий «Сарагосы» Самед Баздар может стать игроком «Рубина». Об этом сообщили в испанском издании AS.

По данным издания, 21-летний боснийский форвард заинтересовал казанский клуб. «Рубин» готов предложить €4 млн за трансфер Баздара. Также «Сарагоса» может заработать дополнительно €1 млн, при достижении футболистом определенных игровых показателей.

В случае перехода, боснийский форвард будет зарабатывать в «Рубине» до €500 тысяч. При этом в «Сарагосе» опровергли слухи.

Самед Баздар в минувшем сезоне провел во втором испанском дивизионе 31 матч, забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Его рыночная стоимость составляет €2 млн, контракт с «Сарагосой» рассчитан до лета 2029 года.

Зульфат Шафигуллин