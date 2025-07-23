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Украина предлагает встречу Путина и Зеленского до конца августа

21:53, 23.07.2025

Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров на переговорах с российской стороной.

Украина предложила организовать встречу президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, до конца августа. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров на переговорах с российской стороной.

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