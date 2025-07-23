Новости общества

22:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава МИД Турции выступит на переговорах России и Украины в 20.35

20:32, 23.07.2025

Ожидается выступление главы МИД Турции Хакана Фидана перед началом третьего раунда переговоров

Глава МИД Турции выступит на переговорах России и Украины в 20.35
Фото: взято с сайта kremlin.ru

На переговорах между Россией и Украиной, которые проходят в Стамбуле, ожидается выступление главы МИД Турции Хакана Фидана. По информации источника РИА «Новости» в турецком МИД, его речь намечена на 20.35 по московскому времени.

Также источник РИА «Новости» сообщил, что трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана прошла в Стамбуле перед началом переговоров с участием делегаций.

Ранее российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Мединский и Умеров проводят встречу тет-а-тет.

Напомним, что ранее Украина и Россия уже провели в Стамбуле два раунда переговоров, по итогам которых состоялся обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также