Главреда телеграм-канала Baza Глеба Трифонова обвиняют в даче взятки
В офисе интернет-издания и в квартире журналиста накануне прошли обыски
Главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову предъявили обвинение по статье о даче взятки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Накануне в офисе издания прошли обыски. Правоохранители также обыскали квартиру Глеба Трифонова и задержали журналиста.
В даче взятки также подозревают продюсера службы информации Baza Татьяну Лукьянову.
Также ранее в правоохранительных органах сообщили, что главред Baza Глеб Трифонов может быть связан с делом о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области.
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