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Банк России опубликовал курс валют на четверг, 24 июля

18:48, 23.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 24 июля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 24 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро вырос на 0,01 рубля, доллар — на 0,36 рубля, а юань — на 0,08 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,45 рубля;
  • евро — 91,79 рубля;
  • юань — 10,96 рубля.
Анастасия Фартыгина

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