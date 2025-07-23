Казань встала в 10-балльных пробках из-за продолжительного ливня

Дожди привели к значительному скоплению воды, что вынудило временно остановить движение общественного транспорта

Фото: Дарья Пинегина

В Казани из-за сильного ливня образовались пробки на уровне 10 баллов. Дожди привели к значительному скоплению воды, что вынудило временно остановить движение трамваев на маршрутах №5, 5а и 7.

скриншот с сайта Яндекс.карты

«Метроэлектротранс» сообщил, что движение трамваев приостановлено между остановками «Ул. Губкина» и «Тектоник» для обеспечения безопасности пассажиров. Их просят заранее планировать свои маршруты и приносят извинения за доставленные неудобства.

Кроме того, из-за обильных осадков изменилось движение троллейбусов маршрутов №3 и 5 — теперь они будут ходить только до остановки «Ул. Татарстан».

Сильнейший ливень накрыл столицу Татарстана в среду, 23 июля. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как автомобили буквально плывут по улицам города.

Анастасия Фартыгина