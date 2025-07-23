В Казани восстановлено движение троллейбусов после ливня
Напомним, что из-за скопления воды на Юго-восточном мосту приостановлено движение трамваев №5, 5а и 7
В Казани восстановлено движение троллейбусов, которое ранее было приостановлено из-за сильных дождей, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Напомним, что из-за скопления воды на Юго-восточном мосту временно остановили трамваи маршрутов №5, 5а и 7. Это решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров.
Компания «Метроэлектротранс» сообщила, что трамваи не курсируют между остановками «Ул. Губкина» и «Тектоник». Пассажиров просили заранее планировать свои маршруты и принесли извинения за возникшие неудобства.
Также стоит отметить, что из-за обильных осадков изменились маршруты троллейбусов №3 и 5 — теперь они будут ходить только до остановки «Ул. Татарстан».
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