В Казани восстановлено движение троллейбусов после ливня

Напомним, что из-за скопления воды на Юго-восточном мосту приостановлено движение трамваев №5, 5а и 7

Фото: Дарья Пинегина

В Казани восстановлено движение троллейбусов, которое ранее было приостановлено из-за сильных дождей, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Напомним, что из-за скопления воды на Юго-восточном мосту временно остановили трамваи маршрутов №5, 5а и 7. Это решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров.

Компания «Метроэлектротранс» сообщила, что трамваи не курсируют между остановками «Ул. Губкина» и «Тектоник». Пассажиров просили заранее планировать свои маршруты и принесли извинения за возникшие неудобства.

Также стоит отметить, что из-за обильных осадков изменились маршруты троллейбусов №3 и 5 — теперь они будут ходить только до остановки «Ул. Татарстан».

Анастасия Фартыгина