Минниханов поручил продолжить работу по легализации «теневых» зарплат

Необходимо сокращать неформальный рынок труда в Татарстане, считает раис республики

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Необходимо продолжить работу комиссий по легализации «теневой» зарплаты и сокращать неформальный рынок труда и неофициальное оформление трудовых отношений, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

Глава республики призвал обратить внимание и на задолженность по НДФЛ, так как в некоторых районах Татарстана фиксируется ее рост.

Он также призвал проводить постоянный мониторинг ситуации на крупных предприятиях и оказывать меры по их поддержке. По его словам, некоторые из крупных компаний снизили платежи в бюджет республики на 14 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие объем поступлений в бюджет Татарстана составил 326,4 млрд рублей.

Поступления по налогу на прибыль в Татарстане снизились за первое полугодие более чем на 2 млрд рублей.



Дарья Сайфиева