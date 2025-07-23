Минниханов поручил продолжить работу по легализации «теневых» зарплат
Необходимо сокращать неформальный рынок труда в Татарстане, считает раис республики
Необходимо продолжить работу комиссий по легализации «теневой» зарплаты и сокращать неформальный рынок труда и неофициальное оформление трудовых отношений, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.
Глава республики призвал обратить внимание и на задолженность по НДФЛ, так как в некоторых районах Татарстана фиксируется ее рост.
Он также призвал проводить постоянный мониторинг ситуации на крупных предприятиях и оказывать меры по их поддержке. По его словам, некоторые из крупных компаний снизили платежи в бюджет республики на 14 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие объем поступлений в бюджет Татарстана составил 326,4 млрд рублей.
Поступления по налогу на прибыль в Татарстане снизились за первое полугодие более чем на 2 млрд рублей.
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