В Татарстане поступления по налогу на прибыль снизились более чем на 2 млрд рублей

Тревожная динамика будет нарастать до конца года, отметил раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Анна Сейтумерова

В Татарстане поступления по налогу на прибыль снизились за первое полугодие более чем на 2 млрд рублей, однако эта тревожная динамика до конца года будет нарастать. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

— Предварительные расчеты показывают, что в дальнейшем (нас ждет) не очень благоприятная, — отметил он, открывая республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме правительства.



По словам Рустама Минниханова, убытки за первое полугодие показали 26% предприятий республики, их совокупные налоговые отчисления упали на 14 млрд рублей.

В условиях напряженного исполнения бюджета он поручил помогать производителям и разрабатывать инициативы по новым мерам поддержки.

Согласно прогнозу Министерства финансов Татарстана, до конца года сборы по налогу на прибыль сократятся на 13,3 млрд руб. В первом полугодии был собран 81 млрд рублей, что на 2,2 млрд (или 3,7%) меньше аналогичного периода 2024 года. Причина снижения — значительный рост убытков.

Луиза Игнатьева