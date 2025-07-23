Виталий Савельев и Рустам Минниханов осмотрели ход строительства нового терминала казанского аэропорта

Начаты работы по проектированию нового пассажирского терминала

Вице-премьер Виталий Савельев и глава Татарстана Рустам Минниханов провели совещание, посвященное развитию аэропортовой инфраструктуры региона. На встрече был заслушан доклад о планах расширения авиационного сообщения в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Сегодня воздушная гавань обслуживает 83 направления: 51 маршрут внутри страны и 32 международных рейса. Примечательно, что пропускная способность аэропорта составляет 2,5 миллиона пассажиров в год, однако уже в 2023 году этот показатель был превышен вдвое. За 2024 год аэропорт обслужил 5,3 миллиона пассажиров, что на 3,8% больше показателей предыдущего года.

Значительным достижением стало введение в эксплуатацию нового пассажирского перрона площадью 160 тысяч квадратных метров на 51 стоянку. Это было сделано в рамках подготовки к саммиту БРИКС.

Перспективным направлением развития является проектирование нового пассажирского терминала. Его планируемая пропускная способность составит более 5,7 миллиона пассажиров в год, что позволит аэропорту выйти на качественно новый уровень обслуживания пассажиров.

Дмитрий Зайцев