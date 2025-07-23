Расширить кладбище, закрыть стрип-клуб и повысить стоимость молока: что просят татарстанцы у депутатов
Всего в адрес народных избранников поступило почти 2 000 наказов
Власти Татарстана подготовили постановление кабмина об утверждении дорожной карты по решению вопросов от жителей республики в адрес депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI и VII созывов через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная приемная». Пока проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.
Всего в реестре 1821 пункт. Чаще других татарстанцы говорили о благоустройстве (721 жалоба), ЖКХ (192), образовании (128) и спорте (127). Меньше всего по вопросам социальной политики (14), транспорта (27) и экономики (28).
Распределение жалоб по категориям:
- Благоустройство — 721
- ЖКХ — 319
- Автомобильные дороги — 192
- Образование — 128
- Спорт — 127
- Культура — 89
- Безопасность — 63
- Здравоохранение — 57
- Экология — 36
- Экономика — 28
- Транспорт — 27
- Молодежная политика — 20
- Социальная политика — 14
Так, в вопросах благоустройства жителей волнуют обновление дорожного покрытия, установка детских игровых площадок и ликвидация заброшенных участков земли. По линии жилищно-коммунального хозяйства среди часто задаваемых вопросов были подключение к сетям, дератизация, замены лифтов, капремонт многоквартирных домов и строительство очистных сооружений. В третьей по популярности категории — «Автомобильные дороги» чаще другого просили отремонтировать дороги, залатать ямы, построить мост и организовать парковку внутри двора.
Блок социальной политики вобрал в себя вопросы о необходимости выплат за многолетний труд работникам КАМАЗа , предоставление жилья детям-сиротам, а также служебных квартир.
В разделе, связанном с молодежной политикой, жители требовали обеспечить молодые семьи жильем, отремонтировать молодежные клубы и детские лагеря, а также создать рабочие места для молодежи. Но вишенкой на торте по праву можно считать кляузу с требованием закрыть филиал разврата в лице стриптиз-клуба «Провокация» в Набережных Челнах.
Упоминаются строительство аквапарка в Набережных Челнах, возведение памятника композитору Саре Сыдыковой в Казани.
Предсказуемо все и в транспортной сфере — просьбы обновить подвижной состав троллейбусного парка, продлить время работы маршрутов, отмыть остановки от граффити и рекламных объявлений. В оставшихся категориях вопросы не менее наболевшие — строительство детских садов и школ, расчистка берегов рек от мусора, расширение кладбища в казанском поселке Отары и повышение стоимости приобретения молока у частных фермеров.
Ранее «Реальное время» сообщало, что казанцы больше 7 тыс. раз жаловались в «Народный контроль».
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