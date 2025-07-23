Минтранс отрабатывает порядок действий в аэропортах во время ограничений

Особенно внимательно следует работать с международными направлениями, считает глава ведомства

Фото: Максим Платонов

Минтранс России отслеживает ситуацию в аэропортах во время введения ограничений на полеты и взаимодействует с авиакомпаниями по вопросам работы в таких условиях. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что при принятии решений об отменах рейсов нужно учитывать наличие альтернативных видов сообщения — железнодорожного и автобусного. Особенно внимательно он призвал работать с международными направлениями, включая туристические.

Его заместитель Владимир Потешкин доложил, что с 19 по 22 июля в аэропортах московского региона, а также в Пулково отменили 517 рейсов, на которые регистрировались 75 тыс. пассажиров.

По его словам, в условиях массовых отмен и задержек рейсов было сделано 16 тыс. вынужденных возвратов билетов, выдано более 109 тыс. ваучеров на напитки и свыше 58 тыс. ваучеров на питание для пассажиров. В гостиницах авиакомпании разместили 16 тыс. человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Аэропорты принимают необходимые меры по улучшению условий пребывания пассажиров в период задержек рейсов. Обеспечены надувные матрасы, организовано по несколько таких пространств в общих и стерильных зонах аэропортов, — отметил Владимир Потешкин.

Напомним, что аэропорт Казани также периодически сталкивается с масштабными задержками рейсов.



Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил значительно снизить цены на питание в аэропортах, если они будут закрыты более чем на три часа.



Дарья Сайфиева