Рустам Минниханов о рисках в экономике: «Видим кое-где сокращения»

Шесть предприятий в Набережных Челнах подали заявки о переходе на неполный рабочий день из-за экономических трудностей, а их работников в настоящее время трудоустраивают в другие организации службы занятости города

Шесть предприятий в Набережных Челнах подали заявки о переходе на неполный рабочий день из-за экономических трудностей, а их работников в настоящее время трудоустраивают в другие организации службы занятости города. Об этом стало известно на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов при обсуждении угрозы банкротства предприятий. Из-за сложностей со сбытом продукции и большой кредитной нагрузкой компании могут инициировать признание себя несостоятельным и роспуско трудовых коллективов.

— Шесть предприятий заявились на неполную занятость», — сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин, указывая, что на рынке труда появились первые тревожные сигналы сокращений.

В ответ глава Минтруда Эльмира Зарипова объяснила, что работники переводятся на другие предприятия Челнов. «Мы занимаемся ими, есть предложения по перетоку. Их реализуем в Набережных Челнах», — сказала она.

— Мы видим кое-где сокращения, риски банкротства. Эльмира, потом поправить будет сложно.— указал Рустам Минниханов на необходимость быстрого купирования рисков на рынке труда. — К сожалению, по стране это (банкротство предприятий — прим. ред.) уже началось. Мы понимаем, что при такой ставке и при таких рисках при реализации продукции, эти вопросы будут возникать, — заметил он, и обратился к правительству обсудить эту тему отдельно.

— Алексей Валерьевич, эту тему нужно отдельно рассмотреть. Нужно смотреть не только денежное содержание. Нам важно сохранить трудовые коллективы, а такая угроза есть. Мидхат (Шагихаметов, министр экономики РТ), Эльмира (Зарипова, министр труда РТ) вместе посмотрите на рынок труда, куда и как (переводить персонал — прим. ред.), — поручил Минниханов.

Луиза Игнатьева