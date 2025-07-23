Экс-игрок «Рубина» Шатов: «Меня порой раздражало, что Кварацхелия не играл на команду»

Бывший полузащитник казанского клуба Олег Шатов поделился воспоминаниями о совместной игре с грузинским вингером

Фото: Максим Платонов

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Олег Шатов рассказал о совместной игре с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией во время подкаста у блогера Федора Смолова.

— Меня порой раздражало, он не играл на команду. Мне приходилось бежать назад и так далее. Но само его качество, это ведь дриблинг на скорости, самое сложное в футболе, — отметил Олег Шатов.

При этом он отметил сумасшедшие индивидуальные качества грузинского футболиста, которые позволяли ему на поле обыгрывать сразу двоих-троих противников.

Хвича Кварацхелия играл за «Рубин» с 2019 по 2022 год. В казанской команде он провел 73 матча, забил девять голов и сделал 18 ассистов. Откуда в статусе свободного агента футболист ушел в грузинское «Динамо».



Ранее сообщалось, что ассист Хвичи Кварацхелии помог французскому клубу ПСЖ, за который он сейчас выступает, победить на выезде английский «Арсенал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.



Дарья Сайфиева