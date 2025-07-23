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В Татарстане запустили бесплатный навигатор по колледжам и техникумам

09:07, 23.07.2025

Там абитуриенты смогут получить информацию о предлагаемых специальностях и учебных программах

В Татарстане запустили бесплатный навигатор по колледжам и техникумам
Фото: Максим Платонов

В Татарстане запустили бесплатный навигатор по колледжам и техникумам.

На сайте Центра развития профессиональных компетенций Татарстана поступающие и их родители смогут получить информацию обо всех заведениях среднего профессионального образования, сравнить предлагаемые программы и специальности.

Ранее сообщалось, что документы на поступление в техникумы и колледжи России подали уже более 1,7 млн человек. Приемная кампания началась 20 июня и продлится до 15 августа.

Дарья Сайфиева

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