В России подали 1,7 млн заявок на поступление в колледжи

Приемная кампания в учреждениях среднего профессионального образования началась 20 июня

Фото: Максим Платонов

Документы на поступление в техникумы и колледжи России подали более 1,7 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

За аналогичный период прошлого года было подано на 800 тыс. меньше заявлений в учреждения среднего профессионального образования.

— Уже в первые 10 дней приемной кампании мы наблюдали двукратный рост числа заявлений по сравнению с прошлым годом. Такой рост интереса к СПО наглядно подтверждает востребованность рабочих профессий среди молодежи и успешную реализацию задач, поставленных президентом России, — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Больше всего абитуриентов поступает на специальности, связанные с программированием, юриспруденцией, экономикой, туризмом, техобслуживанием и ремонтом авиатранспорта, а также на сестринское дело, лечебное дело.

Приемная кампания началась 20 июня и продлится до 15 августа.

Ранее сообщалось, что мошенники начали подделывать сайты известных университетов России, чтобы выманивать деньги у абитуриентов.



Дарья Сайфиева