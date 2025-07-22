Россия обогнала Германию по производству пива, заняв 5-е место в мире

Производство пива в России увеличилось на 9% и составило 9,1 млрд литров. В то же время Германия зафиксировала снижение на 1%, произведя 8,4 млрд литров

Фото: Дмитрий Зайцев

Россия стала пятой по объему производства пива страной в мире, обогнав Германию. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на отчет производителя хмеля BarthHaas.

Производство пива в России увеличилось на 9% и составило 9,1 млрд литров. В то же время Германия зафиксировала снижение на 1%, произведя 8,4 млрд литров. Ранее, пять лет назад, разрыв между странами составлял 1,4 млрд литров.

На первом месте по производству пива остается Китай с 34 млрд литров, за ним следуют США (18 млрд), Бразилия (14,7 млрд) и Мексика (14,5 млрд). Однако общее мировое производство пива в 2024 году снизилось до 187,5 млрд литров.

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В Германии многие небольшие пивоварни сталкиваются с финансовыми трудностями, а потребление пива падает из-за снижения покупательной способности и конкуренции с другими напитками. В России рост производства связан с сокращением импорта и увеличением местного производства.

Несмотря на снижение экспорта из Чехии, Германия в мае снова стала основным поставщиком пива в Россию из ЕС, отправив товар на сумму 1,6 млн евро. Всего в этом месяце страны ЕС продали России пиво на 7,6 миллиона евро — на 4% меньше, чем в апреле.

Германия также сохраняет лидерство в выращивании хмеля с объемом 46,5 тыс. тонн, в то время как США занимают второе место с почти 40 тыс. тонн. В России в 2024 году было собрано около 330 тонн хмеля при потребности более 4 тыс. тонн. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут ранее заявила о планах увеличить уровень обеспеченности внутреннего рынка хмелем до 50% к 2030 году.

Напомним, что в июне Китай поставил в Россию рекордные 4,9 млн литров пива.



Анастасия Фартыгина