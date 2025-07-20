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В июне Китай поставил в Россию рекордные 4,9 млн литров пива

13:52, 20.07.2025

Стоимость закупок с мая выросла в полтора раза, до $4,5 млн

В июне Китай поставил в Россию рекордные 4,9 млн литров пива
Фото: Дмитрий Зайцев

В июне Китай поставил в Россию 4,9 млн литров пива, что стало новым максимумом в двусторонней торговле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоимость закупок с мая выросла в полтора раза, до $4,5 млн.

Всего за шесть месяцев текущего года китайские поставщики поставили в Россию 20,1 млн литров пенного напитка на $18 млн.

Ранее Роскачество совместно с отраслевыми экспертами приступило к разработке стандарта для признания российского происхождения пива, который будет включать требования к уровню локализации не менее 95%.

Дарья Сайфиева

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