В Казани увековечат память легендарного директора КМПО
Памятник будет установлен на площади имени А.Ф. Павлова в Авиастроительном районе
Кабинет министров Республики Татарстан принял постановление об установке скульптурно-архитектурного ансамбля в честь генерального директора Казанского моторостроительного производственного объединения Александра Филипповича Павлова.
Памятник будет установлен на площади имени А.Ф. Павлова в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Решение об установке монумента было принято в целях увековечения памяти руководителя, который стоял во главе предприятия с 1983 по 2004 год.
Инициаторами установки памятника выступили Министерство культуры Республики Татарстан и само Казанское моторостроительное производственное объединение. В постановлении особо отмечается значимость вклада А.Ф. Павлова в развитие предприятия.
Администрация города Казани определит организацию, которая будет отвечать за содержание и обслуживание нового скульптурного ансамбля. Контроль за реализацией проекта возложен на Министерство культуры Республики Татарстан.
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