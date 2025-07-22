Зарплаты в сельском хозяйстве Татарстана выросли на 50%

Средняя зарплата для начинающих специалистов с опытом работы от одного до трех лет в первой половине 2025 года составила 82 445 рублей в месяц.

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане наблюдается рост зарплат в сельском хозяйстве, который достиг 50% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным Авито Работы, средняя зарплата для начинающих специалистов с опытом работы от одного до трех лет в первой половине 2025 года составила 82 445 рублей в месяц.

Наибольший спрос работодатели проявляют к помощникам по хозяйству — количество вакансий для них увеличилось на 64%. Эти универсальные работники задействованы на всех этапах сельскохозяйственного производства, и им готовы предложить около 56 246 рублей в месяц за полный рабочий день.

Следом идут сельскохозяйственные рабочие, для которых вакансий стало на 22% больше. Их работа включает обработку почвы, посев и сбор урожая, что критически важно для стабильного производства. Средняя зарплата на этой позиции составляет 65 тыс. рублей в месяц.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также отмечается рост спроса на дояров и доярок — на 12% за год. Развитие молочного животноводства требует квалифицированных специалистов, и новичкам в этой роли предлагают около 99 063 рублей в месяц.

Аналитики также зафиксировали рост зарплат для агрономов на 44% — их средние предложения достигли 137 127 рублей в месяц. В целом, рынок труда в сельском хозяйстве Татарстана активно меняется, и работники могут рассчитывать на более высокие доходы.

Напомним, что Татарстан занял третье место по росту предлагаемых зарплат в первом полугодии 2025 года.

Анастасия Фартыгина